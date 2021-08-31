Нападающий сборной Италии Мойзе Кин проведёт остаток текущего сезона в «Ювентусе» на правах аренды.

Туринцам удалось подписать нового игрока в линию атаки. После ухода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» эта позиция требовала первоочерёдного усиления.

«Старая синьора» на своём официальном сайте опубликовала известия о возвращении в Турин Мойзе Кина. С игроком «Эвертона» было заключено арендное соглашение сроком до конца сезона.

Отметим, что Мойзе Кин перешёл в стан «ирисок» в 2019 году именно из «Ювентуса». Тогда данная сделка принесла «бьянконери» 27,5 миллионов евро.