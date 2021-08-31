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«Ювентус» вернул Мойзе Кина официально

31 Августа 2021 • 10:24 Комментировать (1)
Наполи
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Ювентус
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12.09 20:30

Нападающий сборной Италии Мойзе Кин проведёт остаток текущего сезона в «Ювентусе» на правах аренды.

Туринцам удалось подписать нового игрока в линию атаки. После ухода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» эта позиция требовала первоочерёдного усиления.

«Старая синьора» на своём официальном сайте опубликовала известия о возвращении в Турин Мойзе Кина. С игроком «Эвертона» было заключено арендное соглашение сроком до конца сезона.

 

 

Отметим, что Мойзе Кин перешёл в стан «ирисок» в 2019 году именно из «Ювентуса». Тогда данная сделка принесла «бьянконери» 27,5 миллионов евро.

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Ювентус Эвертон Мойзе Кин Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
31 Августа 2021 в 10:34
Вообще-то до 2023 года аренда, проверяйте инфу когда пишите.
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