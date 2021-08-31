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Премьер-лига

«Барселона» хочет усилиться защитником «Арсенала»

31 Августа 2021 • 09:40 Комментировать (1)

Фланговый защитник Эктор Бельерин может покинуть лондонский «Арсенал» перед закрытием летнего трансферного окна. По сведениям журналистов Mundo Deportivo, в подписании контракта с 26-летним испанцем заинтересована каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» намерены усилить правый фланг обороны, поэтому постараются подписать Бельерина. По оценке портала Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро. Его контракт истекает летом 2023 года.

В сезоне-2020/2021 английской Премьер-лиги Эктор принял участие в 25 встречах, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эктор Бельерин Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Bartimeus
31 Августа 2021 в 11:17
Словно прочитал новость пятилетней давности.
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