Трой Дини покинул состав «Уотфорда» после 11 лет пребывания в команде.

33-летний центральный нападающий принял решение продолжить выступления в новой для себя команде. Отныне Трой Дини будет выступать за «Бирмингем», ведущий в Чемпионшипе борьбу за повышение в классе.

Сообщается, что форвард заключил с клубом, который дал ему путёвку в большой футбол, договор сроком на два сезона. Пресс-служба «Бирмингема» подтвердила факт возвращения нападающего.

За «шершней» опытный голеадор наколотил 140 мячей в 419 проведённых поединках.