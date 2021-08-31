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«Уотфорд» лишился своего капитана официально

31 Августа 2021 • 09:10 Комментировать (1)
Уотфорд
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Вулверхэмптон
3.30 3.20 2.30
11.09 17:00

Трой Дини покинул состав «Уотфорда» после 11 лет пребывания в команде.

33-летний центральный нападающий принял решение продолжить выступления в новой для себя команде. Отныне Трой Дини будет выступать за «Бирмингем», ведущий в Чемпионшипе борьбу за повышение в классе.

Сообщается, что форвард заключил с клубом, который дал ему путёвку в большой футбол, договор сроком на два сезона. Пресс-служба «Бирмингема» подтвердила факт возвращения нападающего.

 

 

За «шершней» опытный голеадор наколотил 140 мячей в 419 проведённых поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
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Id152079006
31 Августа 2021 в 10:39
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