Виллиан: «Моя карьера в «Арсенале» пошла не так, как планировалось»

Атакующий полузащитник Виллиан, покинувший накануне лондонский «Арсенал», прокомментировал расставание с «канонирами».

«Хотелось бы сказать спасибо клубу за все. Очень жаль, что моя карьера здесь пошла не так, как планировалось. На протяжении всей карьеры я стремлюсь побеждать, но в «Арсенале» этого не получилось. Очень жаль. Хочу пожелать поклонникам команды всего самого лучшего, вы этого заслуживаете», - гласит сообщение бразильского футболиста в инстаграм-аккаунте.

Виллиан выступал за «канониров» в сезоне-2020/2021. 33-летний вингер провел 25 матчей в минувшем розыгрыше АПЛ, отметившись голом и пятью ассистами.