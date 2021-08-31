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Премьер-лига

Виллиан: «Моя карьера в «Арсенале» пошла не так, как планировалось»

31 Августа 2021 • 08:17 Комментировать

Атакующий полузащитник Виллиан, покинувший накануне лондонский «Арсенал», прокомментировал расставание с «канонирами».

«Хотелось бы сказать спасибо клубу за все. Очень жаль, что моя карьера здесь пошла не так, как планировалось. На протяжении всей карьеры я стремлюсь побеждать, но в «Арсенале» этого не получилось. Очень жаль. Хочу пожелать поклонникам команды всего самого лучшего, вы этого заслуживаете», - гласит сообщение бразильского футболиста в инстаграм-аккаунте.

Виллиан выступал за «канониров» в сезоне-2020/2021. 33-летний вингер провел 25 матчей в минувшем розыгрыше АПЛ, отметившись голом и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Виллиан
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