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Премьер-лига

Как тебе такое, Илон Маск? Астрофизики помогают «Манчестер Сити» стать лучшим клубом мира

31 Августа 2021 • 01:00 Комментировать

Современные технологии невероятно плотно вошли в нашу жизнь, и футбол – не исключение. Продвинутая статистика, компьютерная аналитика – это лишь цветочки. «Манчестер Сити» уже живёт в будущем, ведь «горожане» пригласили в штаб целую команду астрофизиков. И они далеко не единственные в своём роде.

Нет, мы не пошутили. В тренерском штабе «Манчестер Сити» действительно работают около десяти астрофизиков. Руководит ими Лори Шоу, который является ведущим специалистом по внедрению искусственного интеллекта. Самое интересное, что «Сити» не первый клуб в АПЛ, который обратился к помощи профессиональных учёных. «Ливерпуль» уже два сезона пользуется услугами астрофизиков, и аналитический штаб мерсисайдцев считается одним из лучших в мире.

Если знаете английский, то можете потратить примерно полтора часа своего времени на очень интересную конференцию с участием Лоу и его коллег, которые рассказывают, как массивы данных помогают определить, как будет играть та или иная команда, а также какой игрок станет звездой, а какой – угаснет очень быстро.

Если не знаете – сейчас всё расскажем.

Во-первых, почему астрофизика? Дело в том, что астрофизиками становятся люди, прежде всего, с выдающимися математическими способностями. Количество расчетов современном профессиональном футболе не меньше, чем у сотрудников НАСА. Анализируется буквально каждое касание мяча, каждое перемещении на поле.

В «Манчестер Сити» уверены, что продвинутая аналитика – это будущее футбола, и в скором времени, возможно, даже не понадобятся классические тренеры. Разве что для мотивации.

В прошлом году «Сити» совместно с Google провели турнир, в котором девятнадцатью командами управляли исключительно с помощью кода. Никакого футбольного симулятора, только набор тактических решений и анализирования различных игровых параметров.

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Конечно, большинство идей и технологий аналитические штабы не раскрывают, но некоторые «фишки» всё-таки раскрыли для болельщиков. В одном из своих эфиров Шоу встречался с коллегой из «Ливерпуля»  Уиллом Спирманом, который наглядно продемонстрировал систему аналитики  Pitch Control. Она в реальном времени выводит картинку с передвижениями футболистов и чем-то вроде тепловых карт. Тепловые карты показывают, какую зону и в какой степени контролирует футболист в конкретное мгновение.

Особая задача учёных – найти слабые места у соперников. Шоу признался, что на подготовку к каждой команде уходит в среднем от двух недель. Причем подготовиться заранее крайне сложно, ведь происходит масса событий: наступает кризис, кто-то из игроков получает травму, тренер решает поменять схему. И всё это аналитики и должны предугадать.

А как вы относитесь к тому, что футбол практически превратился в науку?

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Ливерпуль Манчестер Сити Наука
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