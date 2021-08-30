«Брайтон» под конец трансферного окна усилится левым защитником «Хетафе» Марком Кукурельей. Игрок олимпийской сборной Испании уже находится в Англии для завершения сделки.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что английский клуб активировал отступные в контракте Кукурельи, которые равны 18 миллионам евро. 23-футболист является воспитанником каталонского футбола – в совсем юном возрасте он выступал за «Эспаньол», но в 13 лет перешел в академию «Барселоны», где и начал делать первые шаги в профессиональный футбол.

Напомним, что в минувшем сезоне испанец провел 39 матчей за «Хетафе» во всех турнирах, сумев отметиться тремя голами и двумя результативными передачами.