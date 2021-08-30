Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 207 Комментарии
Премьер-лига

«Брайтон» согласовал трансфер воспитанника «Барселоны» слухи

30 Августа 2021 • 23:11 Комментировать
Брентфорд
...
Брайтон
2.80 3.10 2.70
11.09 17:00

«Брайтон» под конец трансферного окна усилится левым защитником «Хетафе» Марком Кукурельей. Игрок олимпийской сборной Испании уже находится в Англии для завершения сделки.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что английский клуб активировал отступные в контракте Кукурельи, которые равны 18 миллионам евро. 23-футболист является воспитанником каталонского футбола – в совсем юном возрасте он выступал за «Эспаньол», но в 13 лет перешел в академию «Барселоны», где и начал делать первые шаги в профессиональный футбол.

Напомним, что в минувшем сезоне испанец провел 39 матчей за «Хетафе» во всех турнирах, сумев отметиться тремя голами и двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Брайтон Марк Кукурелья Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
00:47 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» отклонила ещё одно предложение «Челси» по Кунде
00:17 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» подписал Кабака официально
30 Августа
23:52 · Англия. Премьер-лига
Ренату Саншеш в шаге от перехода в «Вулверхэмптон» 1 слухи
23:34 · Англия. Премьер-лига
Мендеш предлагал «Барселоне» приобрести Роналду 1
23:21 · Англия. Премьер-лига
Виллиан рассторг контракт с «Арсеналом» и вернулся в бразильский чемпионат 1 официально
23:11 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» согласовал трансфер воспитанника «Барселоны» слухи
22:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» покинет спортивный директор, пригласивший в клуб ван Дейка, Салаха и Алиссона
22:38 · Англия. Премьер-лига
Тальяфико в скором времени пополнит ряды «Вест Хэма» слухи
22:06 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» отпустит Джеймса в «Лидс» - Роналду в таком случае может получить седьмой номер слухи
20:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» договорился с «Челси» по трансферу перспективного полузащитника слухи
20:10 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ ушли в убыток на 6 миллиардов евро на трансферном рынке за последнее десятилетие
19:58 · Англия. Премьер-лига
Виллиан намерен вернуться в «Коринтианс»
19:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» увеличил предложение по Эмерсону
19:17 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поделится суммой трансфера Влашича с «Эвертоном» 1 слухи
18:50 · Англия. Премьер-лига
​Бакайоко вернулся в «Милан» официально
Все новости
Рекомендуем
 