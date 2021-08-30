«Челси» на своём официальном сайте сообщил о переходе полузащитника Тьемуа Бакайоко в «Милан». 27-летний полузащитник перебрался в миланский клуб на правах аренды на два ближайших сезона.

Тьемуа Бакайоко уже играл за «Милан» в аренде в сезоне 2018/2019. За «россонери» француз провёл 42 матча, забил один гол и отдал один голевой пас.

Два последних сезона Тьемуа Бакайоко тоже проводил в арендах – в «Монако» и «Наполи» соответственно.

Если верить данным портала transfermarkt, то после двухгодичной аренды «Милан» будет обязан выкупить Тьемуа Бакайоко при достижении определённых условий.