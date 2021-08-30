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​Названа причина, по которой «Манчестер Юнайтед» решил подписать Роналду слухи

30 Августа 2021 • 14:25 Комментировать (1)

В пятницу вечером «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении в клуб звёздного Криштиану Роналду. При этом ещё в пятницу утром у португальского форварда было только одно предложение – от «Манчестер Сити».

Как сообщает Manchester Evening News, владельцы «МЮ» - семья Глейзеров – опасались новой негативной реакции со стороны фанатов, если Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», а «красные дьяволы» никак не вмешаются. Оценив ситуацию, представители клуба вышли на представителей Криштиану. Когда футболист услышал о предложении из своего бывшего клуба, то он уже не рассматривал вариант с «Манчестер Сити».

Напомним, что фанаты «Манчестер Юнайтед» ранее устраивали громкие протесты против владельцев клуба и даже сорвали майский матч против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Aegur
30 Августа 2021 в 15:32
История про закипевшее гомно подтвердилась))
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