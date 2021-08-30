В пятницу вечером «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении в клуб звёздного Криштиану Роналду. При этом ещё в пятницу утром у португальского форварда было только одно предложение – от «Манчестер Сити».

Как сообщает Manchester Evening News, владельцы «МЮ» - семья Глейзеров – опасались новой негативной реакции со стороны фанатов, если Роналду перейдёт в «Манчестер Сити», а «красные дьяволы» никак не вмешаются. Оценив ситуацию, представители клуба вышли на представителей Криштиану. Когда футболист услышал о предложении из своего бывшего клуба, то он уже не рассматривал вариант с «Манчестер Сити».

Напомним, что фанаты «Манчестер Юнайтед» ранее устраивали громкие протесты против владельцев клуба и даже сорвали майский матч против «Ливерпуля».