Португальский защитник Рубен Диаш поставил подпись под новым трудовым соглашением с «Манчестер Сити», об этом сообщается на официальном сайте «горожан».

Стороны заключили долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2027 года.

Стоит отметить, что Рубен пополнил ряды английского гранда в сентябре прошлого года. «Манчестер Сити» приобрел 24-летнего игрока у лиссабонской «Бенфики», сумма трансфера составила 68 миллионов евро.

В новом розыгрыше английской Премьер-лиги защитник принял участие в трех встречах, записав на свой счет одну результативную передачу.