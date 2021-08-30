Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 260 Комментарии
Премьер-лига

Роналду прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

30 Августа 2021 • 11:37 Комментировать (1)

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду успешно прошел медосмотр в «Манчестер Юнайтед», об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

Ранее стороны согласовали двухлетний трудовой договор, который включает в себя опцию продления на сезон.

О возвращении Криштиану на «Олд Траффорд» было объявлено на прошлой неделе.

Напомним, что Роналду уже выступал за манкунианцев на старте своей карьеры. Португалец защищал цвета команды с 2003 по 2009 год. После этого КриРо на протяжении девяти лет выступал за мадридский «Реал», а последние три сезона провел в туринском «Ювентусе».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Горлов Пётр
30 Августа 2021 в 13:55
Красава)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
15:38 · Англия. Премьер-лига
​Кавани не поедет в сборную Уругвая
14:25 · Англия. Премьер-лига
​Названа причина, по которой «Манчестер Юнайтед» решил подписать Роналду 1 слухи
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отклонила предложение «Тоттенхэма» по Эмерсону
13:13 · Англия. Премьер-лига
Диаш: «Манчестер Сити» намерен стать лучшим в Европе, я разделяю планы клуба»
13:01 · Англия. Премьер-лига
Руни: «МЮ» не допустил бы трансфера Роналду в «Манчестер Сити» 1
12:26 · Англия. Премьер-лига
Диаш подписал новый контракт с «Манчестер Сити» официально
11:37 · Англия. Премьер-лига
Роналду прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед» 1
11:17 · Англия. Премьер-лига
Шоу рассказал, что думает о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа отреагировал на возвращение Роналду в «МЮ»
08:38 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» потерял 200 тысяч подписчиков после ухода Роналду 4
08:31 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Челси» создали петицию против судьи, работавшего на матче с «Ливерпулем» 2
00:16 · Англия. Премьер-лига
Агент Наби Кейта обвинил Клоппа в ничьей с «Челси»
00:13 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Ростова» Норманн арендован «Норвичем» официально
29 Августа
23:50 · Англия. Премьер-лига
Сульшер похвалил своих игроков после победы над «Вулверхэмптоном» 3
23:26 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен призвал игроков «Ньюкасла» «не сдаваться из-за неудачного старта»
Все новости
Рекомендуем
 