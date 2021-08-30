Роналду прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду успешно прошел медосмотр в «Манчестер Юнайтед», об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

Ранее стороны согласовали двухлетний трудовой договор, который включает в себя опцию продления на сезон.

О возвращении Криштиану на «Олд Траффорд» было объявлено на прошлой неделе.

Напомним, что Роналду уже выступал за манкунианцев на старте своей карьеры. Португалец защищал цвета команды с 2003 по 2009 год. После этого КриРо на протяжении девяти лет выступал за мадридский «Реал», а последние три сезона провел в туринском «Ювентусе».