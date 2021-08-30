Шоу рассказал, что думает о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Фланговый защитник «МЮ» Люк Шоу рассказал, как отреагировал на новость о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Это прекрасно усиление для «Манчестер Юнайтед». КриРо на протяжении многих лет входит в элиту мирового футбола, он является одним из лучших в мире. Вся команда рада его приходу. Всем не терпится сыграть вместе с ним», - передает слова защитника пресс-служба манкунианского гранда.

О возвращении Криштиану на «Олд Траффорд» было объявлено в конце прошлой недели. 36-летний голеадор заключил с «красными дьяволами» двухлетнее трудовое соглашение.