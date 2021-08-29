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Премьер-лига

Сен-Максимен призвал игроков «Ньюкасла» «не сдаваться из-за неудачного старта»

29 Августа 2021 • 23:26 Комментировать
Ньюкасл
2:2
Саутгемптон
окончен

Французский полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен поделился впечатлениями от старта сезона для «сорок».

«Конечно, наиболее важной целью является добыча победы в каждом матче. Но, честно говоря, когда выиграть не удаётся, лучше уж сыграть вничью, чем уступить. Нам просто нужно продолжать двигаться к цели, не сдаваться из-за неудачного старта», - сказал француз в интервью официальному клубному телеканалу «Ньюкасла».

«Сороки» не могут похвалиться удачным началом сезона: в трёх турах команда имеет в своём активе лишь 1 набранный балл, находясь на 17-й строке турнирной таблицы АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Аллан Сент-Максимен
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