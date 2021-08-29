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Дайч не исключил появления новых игроков в «Бёрнли» до закрытия трансферного окна

29 Августа 2021 • 22:08 Комментировать
Бёрнли
1:1
Лидс
окончен

Наставник «Бёрнли» Шон Дайч дал комментарии относительно потенциальных входящих трансферов. Сегодня его подопечные расписали мировую 1:1 с «Лидсом» Марсело Бьелсы.

«Посмотрим, пополнит ли нашу команду кто-то ещё. Мы работали над трансфером Корне, посмотрим, как будет дальше», - сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, команду уже пополнил ивуариец Максвелл Корне, перешедший из «Лиона» за сумму, близкую к 15 миллионам евро. «Бёрнли» после трёх туров английского первенства занимает шестнадцатую позицию в турнирной таблице, имея в своём активе 1 набранный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Бёрнли Шон Дайч Максвелл Корне
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окончен Бёрнли 1:1 Лидс
окончен Тоттенхэм 1:0 Уотфорд 1.45 4.4 7.7
окончен Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед 5 3.5 1.8
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