Невилл прокомментировал переход Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил переход в команду португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Семья Глейзеров (владельцы «Манчестер Юнайтед» - прим.) сделала то, что она всегда делает, пребывая под давлением. Они подписали двух-трёх высококлассных футболистов, и это заставляет фанатов замолчать. Лично я не считаю, что приход Роналду сделает их сильнее, чем «Челси», который выиграл Лигу чемпионов, или «Манчестер Сити», который отрывался на 20 очков в турнирной таблице», - сказал Невилл в интервью Sky Sports UK.

Напомним, Криштиану Роналду подписал с «красными дьяволами» двухлетнее соглашение. За него манкунианцы заплатили туринскому «Ювентусу» 28 миллионов евро.