«Вест Хэм» приостановил переговоры по Лингарду

Лондонский «Вест Хэм» приостановил переговоры по английскому полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду. Об этом сообщает журналист Джейкоб Стейнберг.

По данным Стейнберга, на такой шаг «молотобойцы» пошли ради решения всех вопросов по переходу хорватского нападающего московского ЦСКА Николы Влашича. Ранее сообщалось, что контракт с футболистом всё ещё не согласован.

Джесси Лингард уже выступал за «Вест Хэм». Во второй части он был отдан клубу в аренду, провёл 16 матчей, забив 9 мячей и отдав 4 результативные передачи, внеся огромный вклад в выход команды в Лигу Европы.