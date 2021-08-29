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Премьер-лига

​Фанат «Арсенала»: «Роналду будет играть за нашего соперника? Наш соперник, скорее, «Брайтон»

29 Августа 2021 • 15:19 Комментировать (3)

На португальском TVI вышел сюжет, в котором журналист интересуется у парня, является ли он фанатом Криштиану Роналду. Молодой человек отвечает, что он болеет за «Арсенал».

- Роналду будет играть в Англии за вашего соперника…

- Наш соперник, скорее, «Брайтон», но с «Манчестер Юнайтед» мы играем в одной лиге, - высказался фанат «канониров».

 «Арсенал», как известно, в трёх стартовых турах Премьер-лиги Англии лишь проигрывал. Общий счёт этих трёх матчей – 0:9.

Стоит напомнить, что в пятницу «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду в клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
29 Августа 2021 в 16:59
От ныне Арсенал крепкий середняк который будет бороться за попадание в ЛК или в ЛЕ но не более того...
Crocodile
29 Августа 2021 в 16:53
отэто жеш однокват, усе как есь скозанул.
надо шпуньтику енто видио посотреть, шобы понел хде евонное место.
а то со своей многополярностью уже биполярочьку заработал)
LMI
29 Августа 2021 в 15:54
Ну и правильно сказал. Меня бы спросили, сказал бы примерно в таком же духе. И это правильно. Нафига врать и пыжится, как делают идиоты, если реальность иная. Арсенал в глубочайшем кризисе, если не в коме. На том все.
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