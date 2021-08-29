​Фанат «Арсенала»: «Роналду будет играть за нашего соперника? Наш соперник, скорее, «Брайтон»

На португальском TVI вышел сюжет, в котором журналист интересуется у парня, является ли он фанатом Криштиану Роналду. Молодой человек отвечает, что он болеет за «Арсенал».

- Роналду будет играть в Англии за вашего соперника…

- Наш соперник, скорее, «Брайтон», но с «Манчестер Юнайтед» мы играем в одной лиге, - высказался фанат «канониров».

«Арсенал», как известно, в трёх стартовых турах Премьер-лиги Англии лишь проигрывал. Общий счёт этих трёх матчей – 0:9.

Стоит напомнить, что в пятницу «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду в клуб.