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Моуринью высказался о переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед»

29 Августа 2021 • 14:42 Комментировать

Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед», где в своё время он провёл шесть успешных сезонов. По поводу этого трансфера высказался Жозе Моуринью, который в своё время работал с Роналду в «Реале», а сейчас тренирует «Рому».

«Я могу сказать лишь то, что считаю базовым. Если «Ювентус» счастлив, если «Манчестер Юнайтед» счастлив и если Роналду счастлив, то это идеальная сделка.

Говорить о Криштиану не приходится. Нет необходимости что-то говорить о том, кто играет, побеждает, забивает и творит историю на протяжении двадцати лет», - слова Моуринью приводятся на сайте Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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