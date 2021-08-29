​В СМИ просочилась запись разговора Роналду перед возвращением в «МЮ»

В пятницу «Манчестер Юнайтед» анонсировал возвращение в свои ряды Криштиану Роналду. Между тем, в сети появилась запись разговора португальца.

«Сделка будет оформлена сегодня или завтра. Это будет либо «Манчестер Юнайтед», либо «Манчестер Сити». Оба клуба борются за то, чтобы меня подписать», - сказал Роналду за несколько часов до оформления трансфера, если верить Futmais.

Напомним, что в своё время Криштиану Роналду провёл в «Манчестер Юнайтед» шесть сезонов. После этого португалец играл за «Реал» и «Ювентус».

Ожидается, что Криштиану Роналду снова сыграет за «Манчестер Юнайтед» после сентябрьской паузы на матчи сборных.