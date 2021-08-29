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Премьер-лига

​Калверт-Льюин играл со сломанным пальцем ноги – он забил 3 гола в АПЛ

29 Августа 2021 • 12:48 Комментировать

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин рискует пропустить сентябрьские матчи сборной Англии. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист The Telegraph Майк Макграт, на старте сезона Калверт-Льюин играл со сломанным большим пальцем на ноге. Впрочем, травма не помешала форварду забить три гола в трёх стартовых турах Премьер-лиги.

В трёх турах чемпионата Англии «Эвертон» раздобыл семь очков. На текущую минуту команда Рафаэля Бенитеса занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Отметим, что в сентябре сборной Англии предстоит провести матчи против Венгрии, Андорры и Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Сборная Англии Доминик Калверт-Льюин
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