​«Вест Хэм» надеется подписать Лингарда на фоне возвращения Роналду в «МЮ»

«Вест Хэм» по-прежнему рассчитывает подписать контракт с атакующим полузащитником Джесси Лингардом, выступавшим за команду во второй части прошлого сезона на правах аренды. Как сообщает Daily Star, в лондонском клубе надеются, что возвращение в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделает «дьяволов» более сговорчивыми в переговорах по Лингарду.

Джесси Лингард во второй части сезоне 2020/2021 провёл за «Вест Хэм» 16 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Джесси Лингарда в 22 миллиона евро.