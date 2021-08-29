Виллиан вернётся в родной «Коринтианс». Как сообщает в «Твиттере» известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, договорённость по этой сделке была достигнута по итогам шестидневных переговоров. Документы должны быть подписаны в понедельник. После этого будут улажены последние детали, и Виллиан отправится в Бразилию для заключения контракта.

Отмечается, что Виллиан перейдёт из «Арсенала» в «Коринтианс» бесплатно в качестве свободного агента.

33-летний Виллиан перебрался в Европу в 2007 году, перейдя из «Коринтианса» в «Шахтёр». Далее бразилец выступал за «Анжи», «Челси» и «Арсенал».