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«Вулверхэмптон» договорился о трансфере форварда «РБ Лейпциг» слухи

28 Августа 2021 • 15:24 Комментировать
Вольфсбург
...
РБ Лейпциг
29.08 18:30

«Вулверхэмптон» в скором времени объявит о подписании нападающего «РБ Лейпциг» Хван Зи Чхана.

Переговоры между клубами находятся на завершающий стадии, об этом сообщает немецкое издание Bild. Но, отмечается, что трансфер происходит при нежелании самого корейца покидать команду. Он был намерен бороться за место в стартовом составе «РБ Лейпцига», но руководство клуба напрямую заявило, что не рассчитывает на футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает Чхана в 11 миллионов евро. 25-летний игрок в прошлом сезоне не сумел отличиться в воротах соперников в 18 поединках Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2021 Хван Зи Чхан
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