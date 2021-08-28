«Вулверхэмптон» в скором времени объявит о подписании нападающего «РБ Лейпциг» Хван Зи Чхана.

Переговоры между клубами находятся на завершающий стадии, об этом сообщает немецкое издание Bild. Но, отмечается, что трансфер происходит при нежелании самого корейца покидать команду. Он был намерен бороться за место в стартовом составе «РБ Лейпцига», но руководство клуба напрямую заявило, что не рассчитывает на футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает Чхана в 11 миллионов евро. 25-летний игрок в прошлом сезоне не сумел отличиться в воротах соперников в 18 поединках Бундеслиги.