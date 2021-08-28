Названа причина срыва перехода Роналду в «Манчестер Сити»

Стала известна причина срыва перехода португальского бомбардира Криштиану Роналду в «Манчестер Сити». 36-летний форвард отказался от такого варианта после беседы с наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой, рапортует La Rebubblica.

В ходе переговоров с КриРо испанский специалист был холоден. Также он заявил, что не сможет гарантировать Роналду постоянное место в стартовом составе команды. После этого разговора Криштиану сделал выбор в пользу «Манчестер Юнайтед», с которым подписал двухлетнее соглашение.

Ранее стала известна заработная плата пятикратного обладателя «Золотого мяча» на «Олд Траффорд». Годовой оклад Криштиану составит 29,1 миллиона евро.