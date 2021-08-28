«Лестер» намерен до закрытия трансферного игрока усилить позицию флангового полузащитника. Наставник команды Брендан Роджерс считает, что команде не хватает глубины состава.

Руководство англичан в экстренном порядке начало поиски. Британское издание The Sun сообщает, что главным претендентом на усиление будущего соперника «Спартака» по Лиге Европы на данный момент является Давид Нерес из «Аякса». Согласно предоставленной информации, «Лестер» уже сегодня обратится к голландскому клубу с официальным предложением.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость потенциального трансфера 24-летнего футболиста в 27 миллионов евро.