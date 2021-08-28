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Капелло объяснил, почему Роналду покинул «Ювентус»

28 Августа 2021 • 13:26 Комментировать (2)

Известный итальянский специалист Фабио Капелло, поработавший в мадридском «Реале» и сборной России, отреагировал на переход португальского форварда Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«Роналду все понял о нынешнем «Ювентусе». Криштиану увидел, что в данный момент клуб не сможет бороться за победу в Лиге чемпионов. У Роналду было три попытки с туринцами и ни одна не увенчалась успехом. Поэтому он решил сменить команду», - приводит слова тренера Gazzetta dello Sport.

36-летний нападающий вернулся в «Манчестер Юнайтед» в пятницу, 27 августа. Стороны подписали двухлетний договор.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Cruyff
28 Августа 2021 в 14:44
можно подумать с МЮ у него есть шансы на победу в ЛЧ
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