Нападающий «Реала» может переехать в АПЛ

Испанский форвард Борха Майораль, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Как сообщает посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, в подписании 24-летнего нападающего заинтересован «Кристал Пэлас».

Английский клуб рассчитывает оформить переход Майораля в последние дни летнего трансферного окна.

В сезоне-2020/2021 нападающий выступал на правах аренды за «Рому». Испанец отметился десятью забитыми мячами и двумя результативными передачами в 31 поединке итальянского чемпионата.