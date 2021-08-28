Погба сообщил Райоле, где хочет продолжить карьеру

Один из лидеров средней линии «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не собирается подписывать новое трудовое соглашение с английским грандом, утверждает газета Marca.

Французский полузащитник желает продолжить карьеру в мадридском «Реале». Погба уже сообщил о своем намерении агенту Мино Райоле.

Напомним, что действующий контракт Поля с манкунианцами истекает летом следующего года.

Француз выступает за «красных дьяволов» с 2016 года. В стартовавшем сезоне хавбек принял участие в пяти встречах, записав на свой счет пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком команды.