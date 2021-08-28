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Премьер-лига

Стала известна зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед»

28 Августа 2021 • 10:32 Комментировать (4)

В пятницу, 28 августа, было объявлено о переходе португальского голеадора Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» приобрели звездного футболиста у туринского «Ювентуса».

Журналистами стали известны некоторые детали соглашения, подписанного между 36-летним игроком и «красными дьяволами». Портал Goal рассказал, сколько Роналду будет зарабатывать на «Олд Траффорд». По сведениям источника, оклад португальца составит 29,1 миллиона евро за сезон.

Таким образом, Криштиану будет получать на два миллиона меньше, чем в Турине.

После перехода Роналду акции «Манчестер Юнайтед» стремительно пошли вверх. Также был зафиксирован огромный прирост подписчиков в клубном инстаграм-аккаунте. На страницу манкунианцев подписались более двух миллионов человек.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
28 Августа 2021 в 10:59
почти такая же з/п как и в Юве, Рон от этого трансфера можно сказать заработал много дивидендов...
PoliticExpert
28 Августа 2021 в 11:46
...как и клуб...
Misha_diablo_football
28 Августа 2021 в 12:20
клубы, МЮ и Юве тоже надеюсь наверх пойдут после этого...
PoliticExpert
28 Августа 2021 в 12:43
Надеюсь
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