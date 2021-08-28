Стала известна зарплата Роналду в «Манчестер Юнайтед»

В пятницу, 28 августа, было объявлено о переходе португальского голеадора Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» приобрели звездного футболиста у туринского «Ювентуса».

Журналистами стали известны некоторые детали соглашения, подписанного между 36-летним игроком и «красными дьяволами». Портал Goal рассказал, сколько Роналду будет зарабатывать на «Олд Траффорд». По сведениям источника, оклад португальца составит 29,1 миллиона евро за сезон.

Таким образом, Криштиану будет получать на два миллиона меньше, чем в Турине.

После перехода Роналду акции «Манчестер Юнайтед» стремительно пошли вверх. Также был зафиксирован огромный прирост подписчиков в клубном инстаграм-аккаунте. На страницу манкунианцев подписались более двух миллионов человек.