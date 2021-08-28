Два миллиона человек подписались на «МЮ» в «Инстаграме» после трансфера Роналду

«Манчестер Юнайтед» уже пожинает плоды возвращения португальского нападающего Криштиану Роналду на «Олд Траффорд». С момента извещения о трансфере 36-летнего игрока на клубный «Инстаграм» манкунианцев подписались более двух миллионов человек.

До публикации новости на аккаунт было подписано 43,1 миллиона болельщиков, а сегодня их число составляет более 45 миллионов.

На старте карьеры Криштиану выступал как раз за «красных дьяволов». Он защищал цвета клуба с 2003 по 2009 год. После этого он провел много успешных лет в мадридском «Реале», а последние три сезона отыграл за туринский «Ювентус».

Акции «Манчестер Юнайтед» значительно подорожали после трансфера Роналду