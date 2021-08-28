Экс-форвард «Зенита» и ЦСКА предложил свои услуги клубу АПЛ

Экс-форвард московского ЦСКА и петербургского «Зенита» Саломон Рондон заявил о намерении вернуться в английский чемпионат. Венесуэльский игрок хочет перебраться в «Эвертон», об этом сообщает посредством твиттер-аккаунта инсайдер Доминик Кинг.

Саломон намерен расторгнуть контракт со своим нынешним клубом - китайским «Далянь Про». В стане «ирисок» Рондон может заменить итальянца Мойзе Кина, которого активно сватают в туринский «Ювентус».

У венесуэльца уже есть опыт выступлений в Англии. Здесь он провел четыре сезона, поиграв за «Вест Бромвич Альбион» и «Ньюкасл».