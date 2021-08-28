«Ювентус» согласовал трансфер Кина, которого рассматривают в качестве замены Роналду

Форвард Мойзе Кин, права на которого принадлежат «Эвертону», близок к возвращению в итальянский чемпионат. Нападающий переходит в туринский «Ювентус», в котором будет призван заменить на острие атаки португальца Криштиану Роналду, перебравшегося в «Манчестер Юнайтед».

Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, стороны обсудили детали сделки. Клубы оформят арендное соглашение с обязательством выкупа за 25 миллионов евро. С самим Кином согласован долгосрочный контракт.

Мойзе на старте карьеры выступал за «Ювентус», но не смог стать игроком основного состава и перебрался АПЛ. Прошлый сезон форвард провел в аренде за «ПСЖ».