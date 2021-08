Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель не скрывал положительных эмоций после возвращения португальца Криштиану Роналду на «Олд Траффорд». Датчанин отметил это событие бутылкой шампанского.

«Криштиану вернулся домой! Именно здесь его место», - гласит сообщение Шмейхеля в твиттер-аккаунте.

Ранее ходили слухи о переходе Роналду в «Манчестер Сити», однако официального предложения со стороны «горожан» так и не поступило. В итоге Криштиану вернулся на «Олд Траффорд», заключив с «МЮ» двухлетнее трудовое соглашение. Сумма трансфера оценивается в 28 миллионов евро.

HE IS COMING HOME! Back where you belong @Cristiano pic.twitter.com/37FzMqYFIT