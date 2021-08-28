Назван главный инициатор возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Накануне стало известно о переходе португальского голеадора Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Согласно сведениям The Athletic, идею подписать контракт с 36-летним нападающим предложил рулевой команды Уле Гуннар Сульшер.

Норвежский специалист посчитал, что «красным дьяволам» нельзя допустить трансфер Криштиану в стан принципиального соперника – «Манчестер Сити». По мнению тренера, этот переход негативно отразился бы на болельщиках и перспективах клуба в Премьер-лиге.

В связи с этим Сульшер связался с руководством манкунианцев и попросил оформить переход Криштиану. После этого звонка «МЮ» вступил в переговоры с «Ювентусом» и смог опередить «Сити».

Ранее стало известно, что контракт Роналду с «красными дьяволами» будет рассчитан на два сезона.