Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра на своей страничке в «Инстаграме» опубликовал скриншот переписки с Криштиану Роналду.

Как известно, в пятницу «Манчестер Юнайтед» анонсировал возвращение Криштиану Роналду в свои ряды.

В ходе переписки Роналду пишет Эвра: «Я собираюсь играть в нашем клубе».

«Хватит смеяться, я тебе не клоун», - ответил француз португальцу, вызвав его смех.

До подписания контракта с «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остаётся уладить формальности, в частности пройти медицинское обследование. Судя по всему, Роналду сыграет за «красных дьяволов» уже после паузы на матчи национальных сборных.