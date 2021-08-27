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​Эвра показал скриншот переписки с Роналду фото

27 Августа 2021 • 22:37 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра на своей страничке в «Инстаграме» опубликовал скриншот переписки с Криштиану Роналду.

Как известно, в пятницу «Манчестер Юнайтед» анонсировал возвращение Криштиану Роналду в свои ряды.

В ходе переписки Роналду пишет Эвра: «Я собираюсь играть в нашем клубе».

«Хватит смеяться, я тебе не клоун», - ответил француз португальцу, вызвав его смех.

 

До подписания контракта с «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остаётся уладить формальности, в частности пройти медицинское обследование. Судя по всему, Роналду сыграет за «красных дьяволов» уже после паузы на матчи национальных сборных.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Патрис Эвра
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