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Премьер-лига

​Кавани не может уступить Роналду номер 7 – регламент АПЛ

27 Августа 2021 • 22:02 Комментировать (9)

Журналист Дейл Джонсон из ESPN на своей страничке в «Твиттере» разъяснил информацию по поводу того, может ли Криштиану Роналду взять номер 7 в «Манчестер Юнайтед» после возвращения. Ссылаясь на регламент Премьер-лиги, Джонсон пишет о том, что в Англии номера закрепляются за футболистом в начале сезона. То есть Эдинсон Кавани не может просто взять и уступить Роналду «семёрку». Использовать номер повторно можно только в случае ухода футболиста из клуба.

Также существует вариант с получением специального разрешения от Премьер-лиги. Впрочем, такие разрешения пока никогда не выдавались.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
27 Августа 2021 в 22:09
Пусть 30 возьмет... Или 66 ( 6 ЗМ и 6 ЗБ ).... Хе-хе-хе...
Deathzetk
27 Августа 2021 в 22:18
Ну ноль он взять не может (0 титулов со сборной) хехе
PoliticExpert
27 Августа 2021 в 22:20
Ты чё, щяз он тебе вотрёт, что карлик целую великую Копу выиграл, где в финале не он забил и даже не он отдал голевую))))
Alex1972
27 Августа 2021 в 22:21
Не-а - два титула со сборной... И 7-й ЗМ корячится.... Спи дальше... Хе...
PoliticExpert
27 Августа 2021 в 22:27
Даже два? Ты видать плакатик перелизал лишку)))
Alex1972
27 Августа 2021 в 22:30
Конечно, два... Спроси у Алвеса, для чего он гонял недавно в Токио... Остынь, дядя... Хе-хе...
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