​Кавани не может уступить Роналду номер 7 – регламент АПЛ

Журналист Дейл Джонсон из ESPN на своей страничке в «Твиттере» разъяснил информацию по поводу того, может ли Криштиану Роналду взять номер 7 в «Манчестер Юнайтед» после возвращения. Ссылаясь на регламент Премьер-лиги, Джонсон пишет о том, что в Англии номера закрепляются за футболистом в начале сезона. То есть Эдинсон Кавани не может просто взять и уступить Роналду «семёрку». Использовать номер повторно можно только в случае ухода футболиста из клуба.

Также существует вариант с получением специального разрешения от Премьер-лиги. Впрочем, такие разрешения пока никогда не выдавались.