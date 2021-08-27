​Сунесс: «Роналду не будет делать разницу в больших матчах»

В пятницу вечером было анонсировано возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Грэм Сунесс, известный в прошлом футболист «Ливерпуля», считает, что португальский форвард уже не сможет делать разницу в больших матчах Премьер-лиги.

«Роналду не будет делать разницу в больших матчах, когда ему придётся противостоять лучшим защитникам. Представьте Криштиану против ван Дейка!» - рассказал Сунесс talkSPORT.

До подписания трудового соглашения с «Манчестер Юнайтед» 36-летний Криштиану Роналду ещё должен пройти медицинское обследование и получить разрешение на работу.