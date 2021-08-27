​Анчелотти прокомментировал возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти сказал несколько слов по поводу возвращения Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», которое было анонсировано в пятницу вечером. Португальцу остаётся пройти обследование и уладить формальности.

«Это хорошие новости, поскольку Роналду возвращается в команду, которую он очень любит, и в которой он долгое время преуспевал. У меня хорошие отношения с их тренером и с их клубом», - приводит слова Анчелотти журналист The Athletic Дермот Корриган на своей страничке в «Твиттере».

Ранее Карло Анчелотти опровергал интерес к Криштиану Роналду, когда слухи связывали португальца с «Реалом».