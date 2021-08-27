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​Сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит за Роналду – новая информация

27 Августа 2021 • 20:22 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» анонсировал возвращение Криштиану Роналду, которому остаётся уладить формальности и расписаться в контракте. Портал Goal.com ранее сообщил о сумме трансфера в 28 миллионов евро, но авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо располагает иной информацией, которой он любезно поделился на страничке в «Твиттере».

По данным инсайдера, «Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» 15 миллионов евро. Ещё 8 миллионов заложены в сделку в качестве бонусных выплат. Часть бонусов является легкодостижимой, поэтому «старой синьоре», по сути, гарантированы 20 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Beorn_n
27 Августа 2021 в 20:24
20 за продажу и 70 сэкономят на зарплате за этот сезон. Нормально.
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