​Сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит за Роналду – новая информация

«Манчестер Юнайтед» анонсировал возвращение Криштиану Роналду, которому остаётся уладить формальности и расписаться в контракте. Портал Goal.com ранее сообщил о сумме трансфера в 28 миллионов евро, но авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо располагает иной информацией, которой он любезно поделился на страничке в «Твиттере».

По данным инсайдера, «Манчестер Юнайтед» заплатит «Ювентусу» 15 миллионов евро. Ещё 8 миллионов заложены в сделку в качестве бонусных выплат. Часть бонусов является легкодостижимой, поэтому «старой синьоре», по сути, гарантированы 20 миллионов евро.