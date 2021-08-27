​Линекер высказался по поводу возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» уже успели анонсировать камбэк звёздного португальца. Правда, Роналду ещё должен пройти обследование и получить разрешение на работу.

«Вау! Просто вау! Какое подписание. Какое трансферное окно для «Манчестер Юнайтед». Какое возвращение домой. Люблю это», - написал Линекер на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что Криштиану Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Именно в этом клубе португалец сделал себе имя в футбольном мире.