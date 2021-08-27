​Какой номер может взять Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главная новость пятницы в европейском футболе – возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Фанатам «красных дьяволов» не терпится снова увидеть португальца в футболке команды на поле, но это, скорее всего, произойдёт уже после паузы на матчи сборных.

Интересно будет посмотреть, какой номер в «Манчестер Юнайтед» возьмёт Криштиану Роналду. Его любимая «семёрка» занята – под этим номером выступает Эдинсон Кавани. Занят и 17-й номер, под которым раньше выступал Роналду в сборной Португалии.

В своё время Криштиану Роналду играл за «Спортинг» под номером 28. Этот номер сейчас в «Манчестер Юнайтед» свободен. Возможно, португалец возьмёт как раз его, поступив так же, как Лионель Месси в «ПСЖ». Аргентинец, как известно, взял номер 30, под которым он пылил в «Барселоне» в начале карьеры.