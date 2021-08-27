Хазенхюттль высказался о восходящей звезде «Саутгемптона»

Наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль поделился мнением о 18-летнем фланговом защитнике Тино Ливраменто, выступающем в составе «святых».

Журналисты задали специалисту вопрос, считает ли он футболиста наиболее захватывающим подписанием «Саутгемптона» со времён Вирджила ван Дейка, на что он ответил:

«Вы никогда не услышите, чтобы я называл так кого-то из своих подопечных. Это не хорошо ни для меня, ни для них. Просто дайте парню спокойно прогрессировать в атмосфере, где от него не ждут слишком многого», - приводит слова Хазенхюттля FourFourTwo.

Тино Ливраменто был приобретён у лондонского «Челси» за скромные 6 миллионов евро.