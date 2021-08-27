«Манчестер Юнайтед» официально заявил о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду. Соответствующая информация размещена на официальном сайте манкунианцев.

«Добро пожаловать домой, Криштиану!», - говорится в заявлении «красных дьяволов».

Сообщается, что сумма трансфера составит 28 миллионов евро, а футболист подпишет контракт на два сезона. Ранее он уже выступал за клуб в период с 2003 по 2009 год, после чего перешел в состав «галактикос» («Реал» Мадрид).

За туринский «Ювентус» Криштиану Роналду выступал с 2018 года. Всего в итальянском первенстве он забил 81 мяч.