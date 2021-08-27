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«МЮ» объявил о переходе Роналду: «Добро пожаловать домой, Криштиану!» молния

27 Августа 2021 • 19:00 Комментировать (21)

«Манчестер Юнайтед» официально заявил о возвращении португальского нападающего Криштиану Роналду. Соответствующая информация размещена на официальном сайте манкунианцев.

«Добро пожаловать домой, Криштиану!», - говорится в заявлении «красных дьяволов».

Сообщается, что сумма трансфера составит 28 миллионов евро, а футболист подпишет контракт на два сезона. Ранее он уже выступал за клуб в период с 2003 по 2009 год, после чего перешел в состав «галактикос» («Реал» Мадрид).

За туринский «Ювентус» Криштиану Роналду выступал с 2018 года. Всего в итальянском первенстве он забил 81 мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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Комментарии (21)
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Рейтинг комментариев
CELTIC FROST
27 Августа 2021 в 20:23
Эх. Этот бы трансфер лет так 5 назад. Но что есть - то есть. Опять, наверное, масяня (типа теперь он в алексах числится)) по старой памяти примется в сторону МЮ какать. Ну-ну)
Master8
27 Августа 2021 в 20:15
Супер! Не очень понимаю зачем он нужен МЮ, но видимо Оле виднее. Думаю он сильно добавит в раздевалке по крайней мере. Ну и надо отдать должное - Криш - суперпрофи. Не удивлюсь если у него вторая молодость начнется. Манчестер все таки его сформировал как игрока. А Юве просто обязан подписать топ форварда. Иначе опять будет блекло.
CELTIC FROST
27 Августа 2021 в 20:13
О как. Нежданчик. А говорили - Сити. Сити... Ну. добро пожаловать, раз так. Вдруг да получится, вопреки моим сомнениям, красиво закольцевать карьеру. (Лишь бы не во вред).
ARTUR
27 Августа 2021 в 19:58
Ну хавала всевышнему что не в Сити )) и уважуха Кришу , что не сделал этот шаг , символично вернутся туда откуда , ну или почти оттуда стартанул )) сми и все писаки таки говнюки )))
Snk6565
27 Августа 2021 в 19:50
Как по мне...если OGS продолжит тактику ломиться через центр...то свободный художник в центре вполне допустим...а центральная линия Варан - Бруну - Криш - Кавани...весело, а чё??))))
Beorn_n
27 Августа 2021 в 19:40
Поздравляю всех фанатов Юве на ЕФ теперь в топиках про нашу команду перестанут появляться всякие Alex1972 и т.д Forza Juve!
Element-22
27 Августа 2021 в 19:42
Блин, эти бациллы ведь теперь к нам прилипнут..
Beorn_n
27 Августа 2021 в 19:43
Соболезную).
Snk6565
27 Августа 2021 в 19:59
Я крайне надеюсь, что, наконец, в клубе появится авторитет, который начнет противоречить гнилой тактике последних лет...мои б слова...
ARTUR
27 Августа 2021 в 20:03
вернутся .. и еще большущая гвардия адептов )))
CELTIC FROST
27 Августа 2021 в 20:11
да ужж
ARTUR
27 Августа 2021 в 20:04
)))) и адепты Криша ))
Element-22
27 Августа 2021 в 19:37
С приходим Криша - не самого оборонительного игрока - у МЮ ещё больше вскроется проблема отсутствия опорного. Все пропущенные голы как под копирку: коридор в центре / обрез в центре / провал в центре. Нужно ломать голову над: а) как интегрировать в состав Погба, Бруно, Санчо, Роналду, Рэшфорда и Кавани; б) как обороняться с Фредом. Было бы интересно при появлении Варана попробовать поднять Витю на позицию условного Канте. Ну а чо? Отбирать умеет, пас шикарный…
Element-22
27 Августа 2021 в 19:28
Пока легенда делает величайший камбэк в трансферной истории, возвращаясь в самый тяжёлый чемпионат, шарлатан, не обув в очередной раз родной клуб на бабки, едет в помойку из пешеходного турнира.
Добро пожаловать домой!
MoyGospodin
27 Августа 2021 в 19:22
Уникальный случай, когда рады и фанаты продающей команды и фанаты покупающей команды. Легенда, что тут сказать!
Reich83
27 Августа 2021 в 19:19
Бомба
Beorn_n
27 Августа 2021 в 19:15
Удачи Криш.
Smennii
27 Августа 2021 в 19:12
Рад за него. Не боится АПЛ. Гном зассал бы такой вызов на себя принять.
Id152079006
27 Августа 2021 в 19:46
гном АПЛ в страшных снах видел, как его размазывают по газону крепкие британские парни из условных Барнсли или Рединга...
ARTUR
27 Августа 2021 в 20:02
по твоему в Атлетико , Гетафе , Вильяреале , Севилии Бильбао , Гранаде , собраны балеруны которые гладят по ногам ??? не стоит делать уж АПЛ таким крутым , ибо это не так . Единственное чем он отличается от других чемпионатов так это тем что бегают они больше .
Kasper_043
27 Августа 2021 в 20:14
иди спи с плакатом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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