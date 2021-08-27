«Ювентус» получил предложение от «Манчестер Юнайтед» по Роналду

Туринский «Ювентус» получил предложение от «Манчестер Юнайтед» по своему португальскому нападающему Криштиану Роналду. Об этом сообщает известный итальянский журналист в своем официальном аккаунте «Твиттера».
По данным ди Марцио, «красные дьяволы» готовы выложить за португальца приблизительно 30 миллионов евро. Клубы работают над достижением соглашения, так как Роналду не желает продолжать карьеру в стане туринского клуба.
За «Ювентус» Криштиану выступает с 2018 года. За три сезона он забил в ворота соперников 81 мяч и дважды побеждал в итальянской Серии А.
Ранее главным претендентом на футболиста являлся «Манчестер Сити», однако «горожане» уже выбыли из борьбы за Роналду.
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