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«Ювентус» получил предложение от «Манчестер Юнайтед» по Роналду

27 Августа 2021 • 18:02 Комментировать (3)

Туринский «Ювентус» получил предложение от «Манчестер Юнайтед» по своему португальскому нападающему Криштиану Роналду. Об этом сообщает известный итальянский журналист в своем официальном аккаунте «Твиттера».

По данным ди Марцио, «красные дьяволы» готовы выложить за португальца приблизительно 30 миллионов евро. Клубы работают над достижением соглашения, так как Роналду не желает продолжать карьеру в стане туринского клуба.

За «Ювентус» Криштиану выступает с 2018 года. За три сезона он забил в ворота соперников 81 мяч и дважды побеждал в итальянской Серии А.

Ранее главным претендентом на футболиста являлся «Манчестер Сити», однако «горожане» уже выбыли из борьбы за Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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Mazervis
27 Августа 2021 в 18:36
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Snk6565
27 Августа 2021 в 18:22
Есть подозрение, что "старый лис" приложил свою лапу к нынешней суматохе))))...запасаемся попкорном, show must go on))
Kostya
27 Августа 2021 в 18:18
Роналду говорит пилоту в самолёте - "Милок, лети в Манчестер. По дороге разберёмся"))))
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