«Ювентус» получил предложение от «Манчестер Юнайтед» по Роналду

Туринский «Ювентус» получил предложение от «Манчестер Юнайтед» по своему португальскому нападающему Криштиану Роналду. Об этом сообщает известный итальянский журналист в своем официальном аккаунте «Твиттера».

По данным ди Марцио, «красные дьяволы» готовы выложить за португальца приблизительно 30 миллионов евро. Клубы работают над достижением соглашения, так как Роналду не желает продолжать карьеру в стане туринского клуба.

За «Ювентус» Криштиану выступает с 2018 года. За три сезона он забил в ворота соперников 81 мяч и дважды побеждал в итальянской Серии А.

Ранее главным претендентом на футболиста являлся «Манчестер Сити», однако «горожане» уже выбыли из борьбы за Роналду.