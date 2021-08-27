Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не перейдёт в «Манчестер Сити». Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным Романо, «горожане» прекратили переговоры с футболистом и «Ювентусом». Также сообщается, что детали личного контракта и сумма перехода Роналду согласована не была. Известно то, что другой манчестерский клуб готовит предложение Криштиану. Он может вернуться в «Манчестер Юнайтед», за который выступал в период с 2003 по 2009 год.

Португалец является игроком «Ювентуса» с 2018 года. В рамках итальянского первенства он 81 раз поражал ворота соперников.