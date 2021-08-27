Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 481 Комментарии
Премьер-лига

Роналду не перейдет в «Манчестер Сити» молния

27 Августа 2021 • 16:52 Комментировать (6)

Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не перейдёт в «Манчестер Сити». Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным Романо, «горожане» прекратили переговоры с футболистом и «Ювентусом». Также сообщается, что детали личного контракта и сумма перехода Роналду согласована не была. Известно то, что другой манчестерский клуб готовит предложение Криштиану. Он может вернуться в «Манчестер Юнайтед», за который выступал в период с 2003 по 2009 год.

Португалец является игроком «Ювентуса» с 2018 года. В рамках итальянского первенства он 81 раз поражал ворота соперников.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (6)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
27 Августа 2021 в 17:19
Гвардиола же сказал, что не знает куда его засунуть... И никто не знает... Даже Аллегри... Но может старый сэр знает или Си Цзиньпин... Хе-хе-хе...
PoliticExpert
27 Августа 2021 в 17:01
А ведь этот же самый журналист чуть ранее сообщил, что Роналду практически перешёл в МС и будет получать 15 лямов))))
Beorn_n
27 Августа 2021 в 17:00
РоналдуБарбара продолжается).
PoliticExpert
27 Августа 2021 в 17:02
Мир сошёл с ума, а скорее журналисты)))
White_Shark
27 Августа 2021 в 17:00
Ну это был бы бред и жуткое неуважение к Юнайтед.
ARTUR
27 Августа 2021 в 16:56
Ну вот это было бы бонусом для Криша , я думаю что так и будет
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.08  14:30 Манчестер Сити ... Арсенал 1.25 6 12
28.08  17:00 Брайтон ... Эвертон 2.35 3.25 3.15
28.08  17:00 Астон Вилла ... Брентфорд 1.97 3.65 3.7
28.08  17:00 Норвич ... Лестер 4.9 3.45 1.8
28.08  17:00 Ньюкасл ... Саутгемптон 2.55 3.5 2.65
28.08  17:00 Вест Хэм ... Кристал Пэлас 1.57 4 6
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
17:16 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Никакой магической формулы в хорошем старте «Брайтона» нет»
16:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп – возможном трансфере Роналду в «Манчестер Сити»: «Клубы ведут разную политику»
16:24 · Англия. Премьер-лига
Аллегри рассказал, почему Роналду покидает «Ювентус» 3
16:16 · Англия. Премьер-лига
Роналду в 2013: «Никогда не стану играть за «Манчестер Сити» 10
13:06 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» определился с заменой Роналду
12:15 · Чемпионат Европы 2020
Капелло назвал Жоржиньо символом сборной Италии
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд нашла усиление в «Манчестер Юнайтед»
11:28 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Манчестер Сити» готов платить Роналду 6
11:18 · Англия. Премьер-лига
«Лилль» нацелился на защитника «Тоттенхэма»
10:35 · Англия. Премьер-лига
Чех считает Менди голкипером без слабых мест
10:29 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Манчестер Юнайтед» нужно было сделать предложение Роналду» 5
10:16 · Англия. Премьер-лига
Биссума – цель «Ливерпуль» на текущее трансферное окно 1
09:53 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Рубен Диаш – самый ценный игрок «Манчестер Сити» 1
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подписывает Мориба 1
09:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Каждый тренер мечтает иметь в команде Канте»
Все новости
Рекомендуем
 