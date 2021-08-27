Клопп – возможном трансфере Роналду в «Манчестер Сити»: «Клубы ведут разную политику»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, побеждавший с командой в Лиге чемпионов, прокомментировал возможный переход португальской звезды Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Сити».

По мнению Юргена Клоппа, в таком трансфере нет большого смысла. Специалист считает, что действия конкурентов по чемпионату Англии направлены на сиюминутную выгоду без ставки на будущее.

«Все клубы ведут разную политику. Кто-то действует именно так. Но мы считаем, что нужно развиваться и действуем в этом направлении», - приводит слова тренера журналист Нил Джонс.

Напомним, ранее стало известно, что Криштиану Роналду покинул Турин на частном самолёте.