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Аллегри рассказал, почему Роналду покидает «Ювентус»

27 Августа 2021 • 16:24 Комментировать (4)

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему португальская звезда Криштиану Роналду покидает клуб. Напомним, ранее стало известно, что футболист пополнит ряды «Манчестер Сити».

«Я вчера говорил с ним, он сообщил мне, что не имеет желания продолжать выступления в нашей команде. Поэтому он не будет присутствовать на тренировках завтра. Теперь давайте перейдём к разговору о предстоящем матче с «Эмполи», - сказал Аллегри на сегодняшней пресс-конференции.

Криштиану Роналду провёл в составе туринцев три сезона. Всего в рамках итальянской Серии А он забил за клуб 81 мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити Массимилиано Аллегри Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
27 Августа 2021 в 16:47
Основной целью Рона и Юве вместе взятых был заветный (для обоих сторон) кубок ЛЧ, но они провалились 3 раза подряд не доходя до решающих стадий. Рон не увидел в нынешней команде будущего тримфуатора ЛЧ, и решил слинять. Но госпожа судьба умеет сладко мстить вот буду ржать если в плей-офф Юве попадется к Сити и потом пройдут итальянцы)))..
PoliticExpert
27 Августа 2021 в 17:23
Будем ржать, если Рон вообще никуда не уходит и вся шумиха была поднята падкими на сенсации журналюгами.
ARTUR
27 Августа 2021 в 16:39
Его уход ускорил и приход самого Аллегри , видимо понял что капризы в этот раз не прокатят , и второй раз руководство не пойдет на поводу увольняя тренера , а потом трястись что не попадут в ЛЧ .
PoliticExpert
27 Августа 2021 в 17:21
Для ватоката (Аллегри) потолок - очередное скудетто, да и то только лишь благодаря ослаблению главного конкурента. Его уход назревал и глупо было снова возвращать его.
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