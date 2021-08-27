Аллегри рассказал, почему Роналду покидает «Ювентус»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему португальская звезда Криштиану Роналду покидает клуб. Напомним, ранее стало известно, что футболист пополнит ряды «Манчестер Сити».

«Я вчера говорил с ним, он сообщил мне, что не имеет желания продолжать выступления в нашей команде. Поэтому он не будет присутствовать на тренировках завтра. Теперь давайте перейдём к разговору о предстоящем матче с «Эмполи», - сказал Аллегри на сегодняшней пресс-конференции.

Криштиану Роналду провёл в составе туринцев три сезона. Всего в рамках итальянской Серии А он забил за клуб 81 мяч.