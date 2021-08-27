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Премьер-лига

Роналду в 2013: «Никогда не стану играть за «Манчестер Сити»

27 Августа 2021 • 16:16 Комментировать (10)

Известный португальский футболист Криштиану Роналду, похоже, в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Болельщики другой половины Манчестера явно будут недовольны таким развитием событий. Football Italia приводит слова Роналду, сказанные им в 2013 году:

«Я никогда не стану играть за «Манчестер Сити», потому что моё сердце принадлежит «Манчестер Юнайтед». Дело не в деньгах, а в страсти», - сказал футболист 8 лет назад.

Напомним, Криштиану Роналду выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, и выигрывал в составе клуба Лигу чемпионов под руководством легендарного наставника Сэра Алекса Фергюсона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
27 Августа 2021 в 16:52
Очень хотелось бы что бы это был не Сити , не поверю пока не будет официально обьявленно . КР хоть и легионер , и мне не нравился никогда из за своих выходок , но хочется верить что хоть какая то толика достоинства перевесит бабло . Принципы все же должны быть какие то ..
Bettega
27 Августа 2021 в 17:19
какое бабло? ему в 2 раза меньше платить будут,чем в Юве. он просто с Аллегри не в кентах,а тут еще и т.о закрывается и вариков у него нету
K.karitch
27 Августа 2021 в 16:51
Пиз.еть - не мешки ворочать! Один тоже за Барсу умереть обещал, но деньги не пахнут.
Bettega
27 Августа 2021 в 17:20
ну с Месси другая история.там его вины нет
Alex1972
27 Августа 2021 в 16:49
Пеналду: Я никогда не стану геем... Хе-хе-хе...
Don sangre
27 Августа 2021 в 16:43
Язык длинный он и до Сити доведёт))))
ARTUR
27 Августа 2021 в 16:31
Не верю ни одному легионеру , тем более этому
Misha_diablo_football
27 Августа 2021 в 16:30
никогда не говори никогда...
Beorn_n
27 Августа 2021 в 16:25
Это одна из проблем футболистов, говорят не думая о том, что может случиться в будущем. При этом если бы Сэр.Алекс тренировал до сих пор МЮ то Криш никогда не перешел бы в МС, тот МЮ был в сердцах у многих, не чета сегодняшнему.
PoliticExpert
27 Августа 2021 в 17:15
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