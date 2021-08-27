Роналду в 2013: «Никогда не стану играть за «Манчестер Сити»

Известный португальский футболист Криштиану Роналду, похоже, в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Болельщики другой половины Манчестера явно будут недовольны таким развитием событий. Football Italia приводит слова Роналду, сказанные им в 2013 году:

«Я никогда не стану играть за «Манчестер Сити», потому что моё сердце принадлежит «Манчестер Юнайтед». Дело не в деньгах, а в страсти», - сказал футболист 8 лет назад.

Напомним, Криштиану Роналду выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, и выигрывал в составе клуба Лигу чемпионов под руководством легендарного наставника Сэра Алекса Фергюсона.