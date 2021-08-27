«Ювентус» определился с заменой Роналду

В туринском «Ювентусе» определились с нападающим, который заменит на острие атаки португальца Криштиану Роналду. 36-летний голеадор уже попрощался со «старой синьорой» и готовится подписать контракт с «Манчестер Сити».

Как сообщает The Athletic, приоритетным вариантом для «бьянконери» является форвард «Эвертона» Мойзе Кин. Итальянский гранд уже вступил в переговоры с «ирисками». Возможна как аренда футболиста, так и полноценный трансфер.

Кин – воспитанник академии «Ювентуса». В 2019 году Мойзе из-за нехватки игровой практики перешел в «Эвертон».

В прошлом сезоне 21-летний форвард играл в аренде за «ПСЖ». Итальянец отметился 13 голами в 26 матчах Лиги 1.