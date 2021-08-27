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Роналду попрощался с «Ювентусом» и готовится стать игроком «Манчестер Сити»

27 Августа 2021 • 12:41 Комментировать (2)

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду покидает туринский «Ювентус». Как сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо, 36-летний голеадор попрощался с командой и с вещами покинул тренировочную базу.

Нападающий готовится к переходу в «Манчестер Сити». В настоящий момент агент Жорже Мендеш договаривается с «горожанами» о деталях сделки.

По ожиданиям СМИ, сумма трансфера Криштиану в английский гранд составит 30 миллионов евро. В новом клубе звездный бомбардир будет получать около 15 миллионов евро, что почти в два раза меньше его оклада в «Ювентусе».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Сити Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Nicholais
27 Августа 2021 в 12:44
Интересно, какую роль сыграл тот факт, что в Группе А с МанСити оказался ПСЖ с Месси? Похоже мы вновь поглядим на эпохальное противостояние ;-)
Pol-black
27 Августа 2021 в 13:45
красивая конечно история, но вряд ли настолько просто всё )))
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