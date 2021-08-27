Роналду попрощался с «Ювентусом» и готовится стать игроком «Манчестер Сити»

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду покидает туринский «Ювентус». Как сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо, 36-летний голеадор попрощался с командой и с вещами покинул тренировочную базу.

Нападающий готовится к переходу в «Манчестер Сити». В настоящий момент агент Жорже Мендеш договаривается с «горожанами» о деталях сделки.

По ожиданиям СМИ, сумма трансфера Криштиану в английский гранд составит 30 миллионов евро. В новом клубе звездный бомбардир будет получать около 15 миллионов евро, что почти в два раза меньше его оклада в «Ювентусе».