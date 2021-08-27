Стало известно, сколько «Манчестер Сити» готов платить Роналду

«Манчестер Сити» ведет переговорный процесс с представителями португальца Криштиану Роналду. Чемпион Англии надеется успеть согласовать сделку до закрытия летнего трансферного окна.

По сообщениям Sky in Italy, руководство «горожан» предложило 36-летнему игроку двухлетний трудовой договор с заработной платой в размере 12,8 миллиона фунтов за сезон (~15 миллионов евро). Стоит отметить, что это в два раза меньше нынешнего оклада КриРо в Турине. «Старая синьора» платит португальцу 31 миллион евро в год.

Предполагается, что сумма потенциального трансфера составит около 30 миллионов евро.