Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 468 Комментарии
Премьер-лига

Стало известно, сколько «Манчестер Сити» готов платить Роналду

27 Августа 2021 • 11:28 Комментировать (3)

«Манчестер Сити» ведет переговорный процесс с представителями португальца Криштиану Роналду. Чемпион Англии надеется успеть согласовать сделку до закрытия летнего трансферного окна.

По сообщениям Sky in Italy, руководство «горожан» предложило 36-летнему игроку двухлетний трудовой договор с заработной платой в размере 12,8 миллиона фунтов за сезон (~15 миллионов евро). Стоит отметить, что это в два раза меньше нынешнего оклада КриРо в Турине. «Старая синьора» платит португальцу 31 миллион евро в год.

Предполагается, что сумма потенциального трансфера составит около 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Euro foot
27 Августа 2021 в 12:02
Не понимаю зачем он Пепу? Месси не взял... Думаю тут просто второй шейх настоял для маркетинга.
Nebarsabarsenet
27 Августа 2021 в 11:40
Это уже голимая наглость шейхов. 25 нормуль, 20 ещё куда ни шло, но 15 уже перебор. Это только если КР7 вообще настолько разочарован в Ювентусе и нисколько в него не верит, то может и пойдёт на такое. Но это будет только говорить о том, что в Ювентусе всё вообще совсем хреново.
Snk6565
27 Августа 2021 в 11:55
Думаю, что Пепка не сильно на него рассчитывает...по крайней мере, ломать схему под него точно не будет...а пятнашку на футболках отобьют))))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Августа
12:15 · Чемпионат Европы 2020
Капелло назвал Жоржиньо символом сборной Италии
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд нашла усиление в «Манчестер Юнайтед»
11:28 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Манчестер Сити» готов платить Роналду 3
11:18 · Англия. Премьер-лига
«Лилль» нацелился на защитника «Тоттенхэма»
10:35 · Англия. Премьер-лига
Чех считает Менди голкипером без слабых мест
10:29 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Манчестер Юнайтед» нужно было сделать предложение Роналду» 4
10:16 · Англия. Премьер-лига
Биссума – цель «Ливерпуль» на текущее трансферное окно
09:53 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Рубен Диаш – самый ценный игрок «Манчестер Сити» 1
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подписывает Мориба 1
09:34 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Каждый тренер мечтает иметь в команде Канте»
09:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» урежет зарплату Роналду 2
09:28 · Англия. Премьер-лига
Агенты Ляказетта ищут французу новый клуб
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отдаст Бакайоко в аренду «Милану»
09:10 · Англия. Премьер-лига
Варди хотел бы завершить карьеру в «Лестере»
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» назвал «ПСЖ» стоимость Ришарлисона
Все новости
Рекомендуем
 